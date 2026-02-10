A3 gesperrt: Lkw brennt völlig aus

Erlangen - Ein Lkw ist auf der A3 in Mittelfranken in Flammen geraten und hat für eine Sperrung der Autobahn gesorgt.

Die Feuerwehr löschte den Lkw auf der A3 bei Heßdorf. © NEWS5 / Lars Haubner

Der mit rund 20 Tonnen Tierfutter beladene Sattelauflieger brannte am Dienstagnachmittag auf dem Standstreifen der Autobahn bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Die Polizei sperrte den Abschnitt der A3 in Richtung Würzburg zwischen Erlangen-West und Höchstadt-Ost für den Verkehr.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr versuchten die Flammen einzudämmen. Ersten Informationen nach brannte der Lkw bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Was den verheerenden Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Das Technische Hilfswerk unterstützte die Arbeit der Feuerwehr vor Ort. Damit der ausgebrannte Laster geborgen werden kann, müsse er laut Helfern zuvor noch entladen werden.