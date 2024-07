09.07.2024 11:49 A3 gesperrt: Lkw muss aufwendig aus Böschung geborgen werden

Ein Mann fährt mit seinem Lastwagen an der Autobahn 3 eine Böschung hinab. Wegen der Folgen müssen sich viele Autofahrer am Vormittag in Geduld üben.

Ein Mann fährt mit seinem Lastwagen an der Autobahn 3 eine Böschung hinab. Wegen der Folgen müssen sich viele Autofahrer am Vormittag in Geduld üben.

Neuburg am Inn - Wegen der Bergung eines Lastwagens nach einem Unfall in Niederbayern müssen sich Autofahrer auf der Autobahn 3 in Richtung Österreich auf Staus und längere Fahrzeiten einstellen. Die Autobahn bei Passau musste zur Bergung eines Lkws gesperrt werden. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Die Polizei bat Reisende in Richtung Österreich am Vormittag, den Bereich zwischen Passau und Neuburg am Inn (Landkreis Passau) weiträumig zu umfahren. Die empfohlene Umleitung der Autobahnmeisterei führt über die U97. Die Bergung könne nach ersten Einschätzungen bis zum Nachmittag dauern. Der Lastwagen war den Angaben nach am Morgen nach rechts von der A3 abgekommen und eine Böschung hinabgefahren. Der 60 Jahre alte Fahrer aus Baden-Württemberg sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa