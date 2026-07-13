A3 nach heftigem Unfall zeitweise gesperrt: Mann mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Niedernhausen - Ein heftiger Unfall auf der A3 hat am frühen Montagmorgen zu einer Vollsperrung bei Niedernhausen geführt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, die Ermittlungen laufen.

Ein Schwerverletzter (39) musste nach dem Unfall auf der A3 mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Polizeiangaben vom Vormittag zufolge war eine 31 Jahre alte Autofahrerin mit einem Mini Cooper von Wiesbaden kommend in Richtung Köln unterwegs, als sie gegen 5 Uhr aus noch unklarer Ursache die Kontrolle verlor und auf die rechte Fahrbahn kam.

Auf dieser kollidierte der Wagen der Frau, in dem sich ein 39-jähriger Beifahrer befand, zunächst mit einem Sattelzug, schleuderte dann nach links in die Leitplanke und kam anschließend zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer schwer verletzt. Sie mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beim 39-Jährigen geschah dies per Hubschrauber.

Der bei dem Zwischenfall entstandene Schaden wird momentan auf rund 45.000 Euro geschätzt.