Autobahn komplett gesperrt! Feuerwehr baut Pool und packt lebende Fische hinein

Frankfurt am Main - Diese Nacht dürften die Einsatzkräfte der Feuerwehr so schnell wohl nicht vergessen. Wann baut man auf der A3 bei Frankfurt schon mal mit einer Plane und Wasser einen Pool, in den dann Fische gepackt werden?

Auf der A3 hat ein Unfall zu einem kuriosen Einsatz der Feuerwehr geführt - mehrere Fische inklusive. © Montage: Matthias Bein/dpa, 123RF/underworld (Symbolbild)

Die Antwort: in der Nacht auf Sonntag. Kurz zuvor war es auf der Autobahn gegen 2.05 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen, an dem ein Auto und ein Lkw mit Anhänger beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 25 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem 33 Jahre alten Begleiter auf der rechten der drei Fahrspuren der A3 in Richtung Würzburg, als sie aus noch unklarer Ursache zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz plötzlich wuchtig auf einen vor ihr fahrenden Lastwagen auffuhr.

Der Wagen der Frau schleuderte daraufhin nach links in eine Betonleitwand und überschlug sich. Beide Insassen hatten großes Glück im Unglück, sie erlitten jeweils lediglich leichte Verletzungen.

Der 42 Jahre alte Mann am Steuer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Anhänger seines Fahrzeugs wurde durch den Unfall allerdings so schwer beschädigt, dass sich dessen Ladung über die Fahrbahn verteilte. Es handelte sich bei dieser um Fische.