Mercedes kracht auf A3 in Einkaufswagen: Wurde er von einer Brücke geworfen?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf der A3 bei Lohmar ist ein Mercedes in der Nacht auf Montag mit einem Einkaufswagen kollidiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Von Jonas Reihl

Köln/Lohmar - Kein Scherz: Auf der A3 bei Lohmar ist ein Mercedes in der Nacht auf Montag mit einem Einkaufswagen kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei vermutet, dass der Einkaufswagen von einer Brücke auf die A3 geworfen wurde. (Symbolbild)
Die Polizei vermutet, dass der Einkaufswagen von einer Brücke auf die A3 geworfen wurde. (Symbolbild)  © Elisa Schu/dpa

Ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Köln zufolge war der 62-jährige Fahrer des Mercedes gegen 3.25 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er auf der linken Fahrspur unter einer Autobahnbrücke gegen den Einkaufswagen prallte. Der Wagen wurde dabei beschädigt.

Kurz darauf überfuhr zudem ein dahinter folgender Skoda eines 37-Jährigen die Trümmerteile, wodurch auch dieser leicht lädiert wurde.

Wie der Einkaufswagen auf die Autobahn gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei vermutet aber, dass er von Unbekannten von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Unfall A3: Wohnmobil kracht in VW Polo auf Standstreifen: Eine junge Frau stirbt, eine weitere wird schwer verletzt
Unfall A3 Wohnmobil kracht in VW Polo auf Standstreifen: Eine junge Frau stirbt, eine weitere wird schwer verletzt

Ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Kölner Polizei unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Titelfoto: Elisa Schu/dpa

Mehr zum Thema Unfall A3: