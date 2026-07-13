Mercedes kracht auf A3 in Einkaufswagen: Wurde er von einer Brücke geworfen?

Köln/Lohmar - Kein Scherz: Auf der A3 bei Lohmar ist ein Mercedes in der Nacht auf Montag mit einem Einkaufswagen kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei vermutet, dass der Einkaufswagen von einer Brücke auf die A3 geworfen wurde. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Köln zufolge war der 62-jährige Fahrer des Mercedes gegen 3.25 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er auf der linken Fahrspur unter einer Autobahnbrücke gegen den Einkaufswagen prallte. Der Wagen wurde dabei beschädigt.

Kurz darauf überfuhr zudem ein dahinter folgender Skoda eines 37-Jährigen die Trümmerteile, wodurch auch dieser leicht lädiert wurde.

Wie der Einkaufswagen auf die Autobahn gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei vermutet aber, dass er von Unbekannten von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.