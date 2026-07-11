Unfall auf der A3: Lkw brennen komplett aus, Autobahn gesperrt

Metten - Wegen eines Auffahrunfalls auf der A3 ist die Strecke zwischen dem Kreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Metten (Landkreis Deggendorf) in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt.

Die Polizei sperrte die Autobahn Richtung Regensburg. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach Polizeiangaben verletzten sich bei dem Auffahrunfall zweier Lastwagen am Samstag gegen 2.45 Uhr beide Fahrer leicht.

Demnach gerieten die Fahrzeuge durch die Kollision zwischen dem Kreuz Deggendorf und Schwarzach in Brand. Beide Fahrer hätten ihre Lastwagen rechtzeitig verlassen können. Die Fahrzeuge brannten den Angaben der Polizei zufolge komplett aus.

Die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile gelöscht. Es liefen die Bergungs- und Reinigungsarbeiten, die voraussichtlich den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen werden, hieß es.

Außerdem müsse neben der Autobahn Erde ausgehoben werden, weil Diesel ausgelaufen sei.