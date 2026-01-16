A3 nach Unfall gesperrt, Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden

Köln - Autofahrer auf der A3 benötigen am Freitagvormittag Geduld: Nach einem Unfall ist die Autobahn Richtung Köln kurzfristig gesperrt worden.

Die Polizei hat die A3 Richtung Köln zwischen Leverkusen und Köln am Freitag vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © David Young/dpa

Nach Informationen des Verkehrsministeriums des Landes NRW hat es am Morgen zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Mülheim gekracht.

Die Unfallstelle konnte noch nicht abgesichert werden, die Rettungskräfte sind unterwegs.

Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden.