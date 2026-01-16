A3 nach Unfall gesperrt, Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden

Nach einem Unfall ist die A3 Richtung Köln am Freitagvormittag kurzfristig gesperrt worden.

Von Laura Miemczyk

Köln - Autofahrer auf der A3 benötigen am Freitagvormittag Geduld: Nach einem Unfall ist die Autobahn Richtung Köln kurzfristig gesperrt worden.

Die Polizei hat die A3 Richtung Köln zwischen Leverkusen und Köln am Freitag vorübergehend gesperrt. (Symbolbild)
Die Polizei hat die A3 Richtung Köln zwischen Leverkusen und Köln am Freitag vorübergehend gesperrt. (Symbolbild)  © David Young/dpa

Nach Informationen des Verkehrsministeriums des Landes NRW hat es am Morgen zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Mülheim gekracht.

Die Unfallstelle konnte noch nicht abgesichert werden, die Rettungskräfte sind unterwegs.

Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden.

Wann die Sperrung durch die Polizei wieder aufgehoben werden kann, ist zurzeit unklar.

Der Verkehr staut sich aktuell auf mehrere Kilometer.

Titelfoto: David Young/dpa

Mehr zum Thema Unfall A3: