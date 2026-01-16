A3 nach Unfall gesperrt, Autofahrer sollen Rettungsgasse bilden
Köln - Autofahrer auf der A3 benötigen am Freitagvormittag Geduld: Nach einem Unfall ist die Autobahn Richtung Köln kurzfristig gesperrt worden.
Nach Informationen des Verkehrsministeriums des Landes NRW hat es am Morgen zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Mülheim gekracht.
Die Unfallstelle konnte noch nicht abgesichert werden, die Rettungskräfte sind unterwegs.
Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden.
Wann die Sperrung durch die Polizei wieder aufgehoben werden kann, ist zurzeit unklar.
Der Verkehr staut sich aktuell auf mehrere Kilometer.
Titelfoto: David Young/dpa