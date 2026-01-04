Glätte als Auslöser? Unfall auf A3 sorgt für langen Rückstau

Heusenstamm - Auf der A3 bei Heusenstamm ist es am Samstagabend zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeuge gekommen. Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Strecke waren die Folge.

Die A3 musste nach dem Unfall teils gesperrt werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Zwischenfall ereignete sich bei winterlichen Straßenverhältnissen gegen 21.20 Uhr in Richtung Frankfurt und Flughafen auf der linken Fahrspur.

Der genaue Auslöser ist Teil der Ermittlungen der Polizei. Ein leichter Schneefall und Glätte könnten ersten Erkenntnissen nach wohl eine Rolle gespielt haben. Aufgrund des Unfalls mussten die beiden linken Spuren mehrere Stunden gesperrt werden.

Es kam durch die Sperrung der Unfallstelle zu einem knapp fünf Kilometer langen Rückstau.

Mehrere Personen erlitten Verletzungen, zum Schweregrad lagen zunächst keine Informationen vor. Die Verletzten wurden erstversorgt und anschließend teils zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.