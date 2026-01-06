Schwertransport bleibt auf A3 liegen: Verkehr staut sich auf etlichen Kilometern

Siegburg - Autofahrer auf der A3 brauchen am Dienstagmorgen jede Menge Geduld: Nachdem dort bereits in der Nacht ein Lkw eine Panne hatte, staut sich der Verkehr inzwischen auf mehr als zehn Kilometern.

Nachdem ein Lkw auf der A3 liegengeblieben ist, staut sich der Verkehr am Dienstagmorgen auf etlichen Kilometern. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach Angaben der Polizei war der Schwertransporter in der Nacht zu Dienstag zwischen den Anschlussstellen Siebengebirge und Siegburg/Bonn liegengeblieben und konnte bislang nicht geborgen werden.

Die Strecke musste bis auf Weiteres gesperrt werden - etliche Autofahrer stecken seither fest.

Die Bergung des Lkws sei aufwendig, informierte ein Sprecher der Beamten.