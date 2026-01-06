Schwarzes Auto als Auslöser? Container-Laster kracht in Leitplanke und blockiert A3

Bad Camberg/Limburg - Ein schwerer Verkehrsunfall eines Sattelzuges zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd hat auf der A3 in der Nacht erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Der Fahrer des Lastwagens wurde dabei verletzt. Die genaue Ursache ist noch strittig.

Die Zugmaschine des Sattelschleppers wurde durch den Anprall in die Schutzplanke nach hinten gedreht und verkeilte sich mit dem Auflieger. © Polizeipräsidium Westhessen

Wie die Polizei berichtet, verlor der Sattelzug, der mit einem Überseecontainer eines großen Kurierdienstes beladen war, in der Nacht zum Dienstag die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und krachte letztlich in die Mittelschutzplanke.

Anschließend blieb das Gespann entgegen der Fahrtrichtung auf der linken und mittleren Spur der dreispurigen Autobahn stehen.

Der 60 Jahre alte Fahrer aus Weißrussland zog sich dabei leichte Schulterverletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegenüber der Polizei gab er an, von einem schwarzen Auto geschnitten worden zu sein. In der Folge habe er das Lenkrad herumgerissen, was zum Unfall führte.

Durch den Aufprall wurde die Zugmaschine nach hinten gedreht und verkeilte sich mit dem Auflieger. Erst ein herbeigerufener Bergungsdienst konnte den Lastwagen wieder gerade ziehen, in Fahrtrichtung drehen und schließlich von der Unfallstelle abschleppen. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.