A3 nach Unfall mit vier Fahrzeugen gesperrt: Frau schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Siegburg - Nach einem schweren Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist die A3 bei Siegburg in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren an dem Crash auf der A3 beteiligt. © Marius Fuhrmann

Eine 41-jährige Frau sei in einem der Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden, berichtet ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Köln auf TAG24-Nachfrage.

Sie wurde bereits von einem Rettungshubschrauber abgeholt und in Richtung eines Krankenhauses gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg zu dem Unfall gekommen. Ein Mercedes war dem vorausfahrenden Kia aufgefahren und hatte diesen in die drei vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgeschoben.

Umgehend wurden Polizei sowie die Feuerwehren aus Lohmar und Siegburg alarmiert, um die schwer verletzte 41-Jährige zu versorgen. Ob es weitere Verletzte gibt, ist aktuell noch unklar.