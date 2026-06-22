Auto brennt völlig aus: Stundenlange Vollsperrung auf der A3
Hanau - Ein lauter Knall leitete das Unglück ein, kurz darauf brannte ein Auto lichterloh: Der Unfall sorgte in der Nacht zu Montag für eine stundenlange Vollsperrung auf der A3 bei Hanau!
Ein Autofahrer war gegen 1.45 Uhr mit einem Wagen auf der Autobahn unterwegs. Bei der Anschlussstelle Hanau/Rodgau hörte er plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Motorrad, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen mitteilte.
Der Autofahrer stoppte daraufhin den Wagen, "stieg aus und bemerkte kurz darauf bereits Flammen, die sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs ausbreiteten", wie ein Sprecher ergänzte.
Der Mann schaffte es gerade noch, einige "persönliche Gegenstände aus dem Innenraum zu holen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen", dann brannte das Auto lichterloh, hieß es weiter.
Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch zur Stelle und brachten den Brand unter Kontrolle, doch der Wagen brannte völlig aus.
Die Anschlussstelle Hanau/Rodgau wurde infolge des Fahrzeugbrands für mehrere Stunden voll gesperrt. "Erst nach Abschluss der Reinigungs- und Bergungsarbeiten konnte die Ausfahrt wieder freigegeben werden", fügte der Sprecher noch hinzu. Aktuell gehe die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.
Titelfoto: 123RF/prathaan