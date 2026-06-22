Auto brennt völlig aus: Stundenlange Vollsperrung auf der A3

Hanau - Ein lauter Knall leitete das Unglück ein, kurz darauf brannte ein Auto lichterloh: Der Unfall sorgte in der Nacht zu Montag für eine stundenlange Vollsperrung auf der A3 bei Hanau!

Auto-Brand auf der A3 bei Hanau: Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen, doch der Wagen wurde völlig zerstört. (Symbolfoto) © 123RF/prathaan

Ein Autofahrer war gegen 1.45 Uhr mit einem Wagen auf der Autobahn unterwegs. Bei der Anschlussstelle Hanau/Rodgau hörte er plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Motorrad, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montagmorgen mitteilte.

Der Autofahrer stoppte daraufhin den Wagen, "stieg aus und bemerkte kurz darauf bereits Flammen, die sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs ausbreiteten", wie ein Sprecher ergänzte.

Der Mann schaffte es gerade noch, einige "persönliche Gegenstände aus dem Innenraum zu holen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen", dann brannte das Auto lichterloh, hieß es weiter.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch zur Stelle und brachten den Brand unter Kontrolle, doch der Wagen brannte völlig aus.