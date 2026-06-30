Hitzeschäden müssen repariert werden: Sperrung auf A3

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Die Hitze der vergangenen Tage hat auch auf einigen Autobahnen ihre Spuren hinterlassen. In Niederbayern ist die A3 daher gesperrt.

Von Frederick Mersi

Iggensbach - Wegen der Reparatur von Hitzeschäden bleibt die Autobahn 3 auf einem Abschnitt in Niederbayern bis Dienstagabend gesperrt.

Die Hitze der vergangenen Tage hat auch auf einigen Autobahnen ihre Spuren hinterlassen. (Symbolbild)
Die Hitze der vergangenen Tage hat auch auf einigen Autobahnen ihre Spuren hinterlassen. (Symbolbild)  © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Betroffen sei die Fahrbahn in Richtung Regensburg zwischen Iggensbach und Hengersberg im Landkreis Deggendorf, teilte die Polizei mit.

Dort könnten voraussichtlich bis 18 Uhr keine Autos fahren. 

Wer dennoch auf der Strecke unterwegs ist, wird bei Iggensbach von der Autobahn auf Staatsstraßen durch die Gemeinde Winzer in Richtung Hengersberg umgeleitet.

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Hitzeschäden können laut Autobahn GmbH in Form sogenannter Blow-ups vor allem bei älteren Betonfahrbahnen auftreten.

Aber auch bei Asphalt kann Hitze zu Schäden führen, indem das Bindemittel Bitumen weich wird und an die Oberfläche tritt.

Titelfoto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

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