Wohnmobil kracht in VW Polo auf Standstreifen: Eine junge Frau stirbt, eine weitere wird schwer verletzt

Limburg - Horror-Crash! Bei einem schweren Unfall am Mittwochabend auf der A3 kam eine junge Frau ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt. Der Verkehr wurde über Stunden massiv beeinträchtigt.

Auf der A3 kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem VW Polo. © Feuerwehr Limburg

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.04 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bei Limburg (Mittelhessen), kurz hinter der Anschlussstelle Limburg-Süd.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Mann aus Nordrhein-Westfalen mit einem Wohnmobil auf der Mittelspur unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug plötzlich nach rechts auf den Standstreifen und touchierte dort zweimal die Außenschutzplanke.

Anschließend prallte das Wohnmobil mit der Front gegen einen auf dem Standstreifen stehenden VW Polo.

In dem Auto saßen zwei junge Frauen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, die offenbar wegen einer Panne angehalten hatten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen vor dem Wohnmobil hergeschoben und über alle drei Fahrstreifen bis gegen die Mittelbetonwand gedrückt.