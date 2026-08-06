A3 und Bahnstrecke gesperrt: Auto schleudert auf Gleise, drei Männer sterben bei Unfall

Nittendorf - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der A3 in der Oberpfalz ums Leben gekommen, als ihr Wagen von der Fahrbahn abkam und auf eine Bahnstrecke geriet.

Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme gesperrt. © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Zwar kollidierte das Fahrzeug dort nicht mit einem Zug. Dennoch erlitten die Beteiligten schwerste Verletzungen, an denen sie trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort starben.

Der Unfall bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) hat zudem erhebliche Auswirkungen auf Autofahrer und Bahnreisende. Derzeit ist wegen der Bergungsarbeiten die vielbefahrene Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg gesperrt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte.

Auch die über den Gleisen querende A3 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. "Es staut sich relativ weit zurück im Berufsverkehr, deshalb leiten wir schon in der Ausfahrt Sinzing raus", ergänzte der Polizeisprecher.

Die Bergung des Fahrzeugs sei mit erheblichem Aufwand verbunden und werde noch längere Zeit andauern.