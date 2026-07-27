Vollsperrung der A3 nach Unfall: 54-jährige Frau schwer verletzt

Wiesbaden - Eine 54 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, die A3 in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Wenig später kam es zu einem zweiten Unfall auf der Autobahn östlich von Wiesbaden.

Unfall auf der A3 bei Wiesbaden: Die Beifahrerin dieses Audi wurde schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Der erste Crash ereignete sich am Sonntag gegen 15.31 Uhr ungefähr einen Kilometer vor der Rastanlage Medenbach, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach war ein 54-jähriger Mann mit einem Ford Focus auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs und musste stark abbremsen. "Der Grund hierfür war ein bislang unbekannter Audi, der ihn rechts überholte und in der Folge schnitt", erklärte ein Sprecher.

Eine nachfolgende 25-jährige Frau, die ebenfalls einen Audi fuhr, krachte mit ihrem Wagen gegen das Heck des Fords. Drei weitere nachfolgende Fahrzeuge fuhren ebenfalls auf.

Die 54 Jahre alter Beifahrerin der 25-Jährigen erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie in eine Klinik. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt.