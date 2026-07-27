Vollsperrung der A3 nach Unfall: 54-jährige Frau schwer verletzt
Wiesbaden - Eine 54 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, die A3 in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt. Wenig später kam es zu einem zweiten Unfall auf der Autobahn östlich von Wiesbaden.
Der erste Crash ereignete sich am Sonntag gegen 15.31 Uhr ungefähr einen Kilometer vor der Rastanlage Medenbach, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach war ein 54-jähriger Mann mit einem Ford Focus auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg unterwegs und musste stark abbremsen. "Der Grund hierfür war ein bislang unbekannter Audi, der ihn rechts überholte und in der Folge schnitt", erklärte ein Sprecher.
Eine nachfolgende 25-jährige Frau, die ebenfalls einen Audi fuhr, krachte mit ihrem Wagen gegen das Heck des Fords. Drei weitere nachfolgende Fahrzeuge fuhren ebenfalls auf.
Die 54 Jahre alter Beifahrerin der 25-Jährigen erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie in eine Klinik. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Würzburg voll gesperrt.
Zwei Unfälle auf der A3: Stau hatte nur geringes Ausmaß
"Vermutlich kam es aufgrund der Vollsperrung zwei Kilometer vor der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen", fügte der Sprecher hinzu.
Ein 86 Jahre alter Mann bemerkte die vor ihm abbremsenden Autos zu spät und rammte mit seinem BMW das Heck des vorausfahrenden Wagens. Ein nachfolgendes Auto wiederum krachte in das Heck des BMW.
Bei diesem zweiten Unfall erlitten der 86-jährige BMW-Fahrer und seine 84 Jahre alte Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen. Auch sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.
Von den insgesamt acht beschädigten Autos mussten vier abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden insgesamt auf etwa 88.000 Euro.
Auf der A3 kam es aufgrund der Vollsperrung zu einem Stau, der aber nur ein geringes Ausmaß annahm. Die Ermittlungen zu den zwei Unfällen dauern an. Dabei suchen die Beamten auch "nach dem vermutlich unfallauslösenden Audi-Fahrer", hieß es abschließend.
Titelfoto: 5VISION.NEWS