Unfall auf A3: Stundenlange Sperrung nach Crash mit Gefahrgut-Lkw

Nittendorf - Wegen eines Unfalls mit Gefahrgut musste die A3 bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) über viele Stunden bis zum späten Nachmittag teils komplett gesperrt werden.

Das Gefahrgut auf der A3 wurde von einer Spezialfirma gesichert. © Vifogra MEDIA / Reporter-Team Moller-Schuh

Der Verkehr in Fahrtrichtung Passau konnte erst nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder vollständig freigegeben werden, teilte die Polizei mit.

Nach dem Unfall eines Lastwagens am Vormittag mussten alle Autofahrer zunächst zwischen einer Behelfsausfahrt und der Auffahrt Nittendorf von der A3 geleitet werden.

Am Nachmittag war schließlich wieder eine Fahrspur für den Verkehr freigegeben worden. Das Gefahrgut habe von einer Spezialfirma gesichert werden müssen.

Am Morgen war ein Kleintransporter wegen eines geplatzten Reifens gegen den Lastwagen mit Gefahrgut geprallt. Dabei waren laut Polizei auch geringe Mengen Gefahrgut ausgetreten. Um welchen Stoff es sich dabei handelte, blieb zunächst unklar.