Wohnmobil brennt auf A3: Explosionen, Vollsperrung und kilometerlanger Stau

Niedernhausen - Ein zum Wohnmobil umgebauter Renault Sprinter fing Feuer und brannte lichterloh: Im Wagen waren zwei Propangasflaschen, es kam zu Explosionen! Die A3 bei Niedernhausen wurde voll gesperrt, was einen langen Stau zu Folge hatte.

Wohnmobil-Brand auf der A3: Von einem umgebauten Renault Sprinter blieb nur ein verkohltes Wrack übrig. © Mike Seeboth

Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend zwischen der Anschlussstelle Idstein und dem Parkplatz Theißtal, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach war ein 66 Jahre alter Mann gegen 19.22 Uhr mit dem Renault in südlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Dabei fiel ihm "Rauch aus dem Bereich des rechten Vorderrades" auf, wie ein Sprecher erklärte. Auch die Bremskraft des Wagens ging zurück. "Er ließ sein Wohnmobil langsam auf dem Standstreifen ausrollen", hieß es weiter.

Der Fahrer eines Dacia bemerkte den Brand ebenfalls und hielt vor dem Renault auf dem Standstreifen. Da das Wohnmobil inzwischen keine Bremskraft mehr hatte, rollte es gegen das Heck des Autos.

"Hierbei entstand kleiner Sachschaden. Der 42-jährige Ersthelfer, sowie die 44-jährige Mitfahrerin des Ersthelfers und deren zwei Kinder wurden nicht verletzt", ergänzte der Sprecher.