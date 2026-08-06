Wohnmobil brennt auf A3: Explosionen, Vollsperrung und kilometerlanger Stau
Niedernhausen - Ein zum Wohnmobil umgebauter Renault Sprinter fing Feuer und brannte lichterloh: Im Wagen waren zwei Propangasflaschen, es kam zu Explosionen! Die A3 bei Niedernhausen wurde voll gesperrt, was einen langen Stau zu Folge hatte.
Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend zwischen der Anschlussstelle Idstein und dem Parkplatz Theißtal, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach war ein 66 Jahre alter Mann gegen 19.22 Uhr mit dem Renault in südlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. Dabei fiel ihm "Rauch aus dem Bereich des rechten Vorderrades" auf, wie ein Sprecher erklärte. Auch die Bremskraft des Wagens ging zurück. "Er ließ sein Wohnmobil langsam auf dem Standstreifen ausrollen", hieß es weiter.
Der Fahrer eines Dacia bemerkte den Brand ebenfalls und hielt vor dem Renault auf dem Standstreifen. Da das Wohnmobil inzwischen keine Bremskraft mehr hatte, rollte es gegen das Heck des Autos.
"Hierbei entstand kleiner Sachschaden. Der 42-jährige Ersthelfer, sowie die 44-jährige Mitfahrerin des Ersthelfers und deren zwei Kinder wurden nicht verletzt", ergänzte der Sprecher.
Waldbrand durch brennendes Wohnmobil: Sperrung der A3 wegen Löscharbeiten
Der Dacia wurde in Sicherheit gebracht, dann ging das Wohnmobil in Flamme auf: Rasch stand der Renault im Vollbrand und es kam zu Detonationen wegen der gelagerten Propangasflaschen.
Zugleich bereitet sich der Brand auf die Böschung neben der A3 und vor dort auf ein angrenzendes Waldstück aus: Rund 2500 Quadratmeter Wald brannten ebenfalls!
Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren rasch vor Ort. Das Wohnmobil war nicht zu retten, doch der Waldbrand konnte zügig eingegrenzt und unter Kontrolle gebracht werden: "Hierzu pendelten die Löschzüge zwischen der Entnahmestelle auf dem Parkplatz Theißtal und dem Brandort hin und her."
Für die Löscharbeiten und die Räumarbeiten wurde die A3 in südlicher Richtung ab der Anschlussstelle Idstein voll gesperrt.
In der Folge bildete sich ein Stau von circa vier Kilometern Länge.
Den entstandenen Sachschaden an dem Wohnmobil schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro, an dem Dacia entstand nur geringer Schaden von rund 500 Euro. "Der Flurschaden durch den Waldbrand ist noch nicht abschätzbar", setzte der Sprecher hinzu. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.
Titelfoto: Mike Seeboth