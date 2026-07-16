Auto gerät unter Lastwagen und wird 400 Meter mitgeschleift: Ehepaar verletzt

Erlangen - Ein Auto ist am Mittwochmorgen auf der A3 bei Erlangen unter einen Sattelzug geraten und rund 400 Meter mitgeschleift worden. Das Ehepaar im Wagen wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr befreite das Ehepaar aus dessen Wagen. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Die 58-Jährige und der 60-Jährige waren am Mittwochmorgen in Richtung Passau unterwegs, als das Fahrzeug den Angaben nach aus Unachtsamkeit der Fahrerin vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geriet und dort gegen einen Lastwagen stieß.

In der Folge schob sich das Auto laut Polizei bis zur Windschutzscheibe unter den Anhänger des Sattelzugs und verkeilte sich dort. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens habe einen Ruck bemerkt, sein Gespann vorsichtig auf den Seitenstreifen gelenkt - und das Auto dabei Hunderte Meter mitgezogen.

Die Feuerwehr befreite das Ehepaar aus dem Auto.