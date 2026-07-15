Mädchen (†13) stirbt bei Unfall auf A3: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Porsche 911

Passau - Bei einem rätselhaften Unfall auf der A3 in Niederbayern hat ein 13 Jahre altes Mädchen ihr Leben verloren. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach einem Porsche 911, der in den Crash verwickelt gewesen sein könnte.

Einsatzkräfte stehen an der Unfallstelle auf der A3 bei Passau neben dem BMW. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Laut Angaben der Polizei kam am Dienstag gegen 18.45 Uhr ein mit fünf Personen besetzter BMW, der in Richtung Österreich unterwegs war, auf Höhe der Anschlussstelle Passau-Süd aus unklaren Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab.

Der 35-jährige Fahrer aus Bulgarien und drei weitere Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine 13-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern weiter mitteilte, befand sich ein grauer Porsche 911 zum Unfallzeitpunkt in der Nähe. "Ob und inwieweit dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", erklärte die Behörde.

Der Sportwagen fuhr nach dem Unfall in Richtung Österreich weiter. Ersten Ermittlungen zufolge weist er keine "unfallbedingten Beschädigungen" auf. Trotzdem wurde mit ein Großaufgebot nach dem Porsche gefahndet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.