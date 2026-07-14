Heftiger Lastwagen-Unfall: A3 bei Würzburg in Richtung Frankfurt gesperrt
Von Angelika Resenhoeft
Würzburg - Nach einem schweren Lastwagen-Unfall wurde die viel befahrene A3 bei Würzburg in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Was bislang bekannt ist.
Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen womöglich ungebremst auf einen Verkehrsleitanhänger der Autobahnmeisterei auf.
Danach durchbrach der Laster noch eine Leitplanke.
Ein Verkehrsleitanhänger ist ein Anhänger zur Absicherung und Lenkung des Verkehrs, vor allem an Baustellen, Unfallstellen oder bei kurzfristigen Sperrungen. Oft ist er mit Warntafeln oder Blinkleuchten ausgestattet.
Der 40 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.
Die Unfallursache war zunächst unklar, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, auch im Stadtgebiet von Würzburg. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Führerhaus, er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.
Erstmeldung vom 14. Juli, 10.23 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.57 Uhr.
Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig