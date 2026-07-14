Heftiger Lastwagen-Unfall: A3 bei Würzburg in Richtung Frankfurt gesperrt

Würzburg - Nach einem schweren Lastwagen-Unfall wurde die viel befahrene A3 bei Würzburg in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Was bislang bekannt ist.

Sowohl das Fahrerhaus des Lastwagens als auch der Verkehrsleitanhänger wurden durch den heftigen Zusammenstoß nahezu komplett zerstört. © NEWS5/Pascal Höfig

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen womöglich ungebremst auf einen Verkehrsleitanhänger der Autobahnmeisterei auf.

Danach durchbrach der Laster noch eine Leitplanke.

Ein Verkehrsleitanhänger ist ein Anhänger zur Absicherung und Lenkung des Verkehrs, vor allem an Baustellen, Unfallstellen oder bei kurzfristigen Sperrungen. Oft ist er mit Warntafeln oder Blinkleuchten ausgestattet.

Der 40 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.