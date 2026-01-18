Heftiger Unfall auf A3: Acht Verletzte, Autobahn gesperrt
Von Daniel Wieland und Paulina Sternsdorf
Mintraching - Nach einem Unfall mit acht Verletzten am Sonntagvormittag ist die A3 im Landkreis Regensburg voll gesperrt. Reisende sollten den Bereich umfahren.
Vier der Betroffenen wurden nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort leicht, vier weitere mittelschwer verletzt.
Die Unfallstelle erstreckte sich über mehr als 100 Meter, da die beschädigten Fahrzeuge rund 150 Meter voneinander entfernt zum Stehen kamen.
Die A3 sei in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Verkehr werde vor der Anschlussstelle Mintraching umgeleitet. Wie lange die Sperre andauert, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen.
Demnach waren bei starkem Nebel ein Kleinbus und ein Auto zusammengestoßen.
Der Fahrer eines Kleinbusses sei mutmaßlich eingeschlafen und auf einen vorausfahrenden kleinen Lieferwagen gefahren, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.
