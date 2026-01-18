Heftiger Unfall auf A3: Acht Verletzte, Autobahn gesperrt

Mintraching - Nach einem Unfall mit acht Verletzten am Sonntagvormittag ist die A3 im Landkreis Regensburg voll gesperrt. Reisende sollten den Bereich umfahren.

Autos sind teilweise komplett zerstört. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Vier der Betroffenen wurden nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort leicht, vier weitere mittelschwer verletzt.

Die Unfallstelle erstreckte sich über mehr als 100 Meter, da die beschädigten Fahrzeuge rund 150 Meter voneinander entfernt zum Stehen kamen.

Die A3 sei in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Der Verkehr werde vor der Anschlussstelle Mintraching umgeleitet. Wie lange die Sperre andauert, konnte der Sprecher vorerst nicht sagen.