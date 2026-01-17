Heftiger Unfall auf A3: Biker (20) lebensgefährlich verletzt, stundenlange Sperrung
A3 (Stockstadt am Main) - Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg! Am Samstag ist dort ein 20-Jähriger Motorradfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn wurde vorübergehend voll gesperrt.
Laut Polizei war der junge Deutsche mit einem Leichtkraftrad in Richtung Würzburg unterwegs. Sein 56-jähriger Vater fuhr vor ihm in einem Auto.
Aus nicht näher genannten Gründen befuhren beide den Standstreifen der A3, als der 20-Jährige plötzlich wieder auf die Fahrbahn lenkte. Dabei knallte ein Mercedes mit ihm zusammen und warf ihn vom Motorrad.
Der Biker kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Vater des jungen Mannes sowie die beiden Insassen des Mercedes wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
Durch die Unfallaufnahme am Vormittag sperrte die Polizei beide Richtungsfahrbahnen stundenlang. Stau bildete sich. Zwischenzeitlich wurde die A3 wieder freigegeben.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
