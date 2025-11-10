Heftiger Unfall auf Autobahn! 13 Verletzte bei Massenkarambolage

Wiesbaden - Auf der A3 hat es am Montagnachmittag bei Wiesbaden heftig gekracht! Mehrere Autos sind bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn kollidiert. Insgesamt 13 Personen wurden verletzt, drei davon erheblich.

Auf der A3 sind am Montag sechs Fahrzeuge kollidiert. © 5VISION.NEWS

Wie das Polizeipräsidium Westhessen am Abend mitteilte, war es gegen 16.34 Uhr in Richtung Süden auf Höhe des Ortsteils Wiesbaden-Medenbach zu dem folgenschweren Unfall gekommen. Beteiligt waren demnach zwei Lastwagen und sechs Autos.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten kam ein 55 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf dem linken Fahrstreifen plötzlich ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte bis auf die rechte Spur vor einen dort fahrenden Sattelzug. Dessen Fahrer bremste stark, konnte ein Auffahren auf das Auto jedoch nicht verhindern.

Im Anschluss fuhren nur Augenblicke später ein weiterer Lkw und fünf Wagen in die Unfallstelle.

Die Fahrzeuge blockierten die Fahrbahn in Richtung Süden, die A3 musste dementsprechend voll gesperrt werden.