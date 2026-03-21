Heftiger Unfall auf der A3: Auto kracht in Baustellenanhänger

Köln - Ein Fahrer ist am Samstagmorgen (21. März) mit seinem Wagen auf der A3 bei Bad Honnef in Richtung Köln in einen Baustellenanhänger gefahren.

Auf der A3 bei Bad Honnef ist ein Auto in einen Baustellenanhänger gefahren. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Dabei wurden die vier Menschen im Auto leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, kam der Fahrer mit dem Auto in der Nacht zwischen Bad Honnef-Linz und Siebengebirge nach links auf den abgesperrten Überholstreifen ab. Dort krachte der Wagen in den abgestellten Baustellenanhänger.

Die vier Menschen, die im Wagen saßen, kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.