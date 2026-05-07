Fahrer reagiert blitzschnell: Waschmittel-Laster geht auf Autobahn in Flammen auf

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Ein mit Waschmittel beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der A3 bei Deggendorf in Flammen aufgegangen.

Von Manuel Rank

Deggendorf - Ein mit Waschmittel beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der A3 bei Deggendorf in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge überhitzten zunächst die Reifen, wodurch sich das Feuer auf den Anhänger des Lastwagens ausbreitete.

Der Hänger des Lkws ging in Flammen auf.
Der Hänger des Lkws ging in Flammen auf.  © Th. Krenn/zema-medien

Der 63 Jahre alte Fahrer reagierte demnach geistesgegenwärtig und koppelte den Auflieger auf dem Standstreifen ab, so die Verkehrspolizei.

Wegen des starken Rauchs und der Löscharbeiten der Feuerwehr gab es laut der Verkehrspolizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die A3 in Richtung Passau wurde für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt, im Berufsverkehr staute es sich zeitweise auf rund sieben Kilometern.

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Unfall A3 Tödlicher Lkw-Unfall bei Aschaffenburg: A3 in Richtung Frankfurt weiter teilweise gesperrt

Auch auf der A92 gab es in beide Richtungen erheblichen Rückstau.

Die Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer auf der A3.
Die Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer auf der A3.  © Th. Krenn/zema-medien

Das Technische Hilfswerk (THW) barg den Auflieger. Die Ermittler schätzten den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Titelfoto: Th. Krenn/zema-medien

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