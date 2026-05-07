Fahrer reagiert blitzschnell: Waschmittel-Laster geht auf Autobahn in Flammen auf

Deggendorf - Ein mit Waschmittel beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der A3 bei Deggendorf in Flammen aufgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge überhitzten zunächst die Reifen, wodurch sich das Feuer auf den Anhänger des Lastwagens ausbreitete.

Der Hänger des Lkws ging in Flammen auf. © Th. Krenn/zema-medien

Der 63 Jahre alte Fahrer reagierte demnach geistesgegenwärtig und koppelte den Auflieger auf dem Standstreifen ab, so die Verkehrspolizei.

Wegen des starken Rauchs und der Löscharbeiten der Feuerwehr gab es laut der Verkehrspolizei erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die A3 in Richtung Passau wurde für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt, im Berufsverkehr staute es sich zeitweise auf rund sieben Kilometern.

Auch auf der A92 gab es in beide Richtungen erheblichen Rückstau.