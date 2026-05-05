Lkw verliert Kontrolle auf A3: Bergung dauert bis in den Abend

Bad Honnef - Ein LKW ist am späten Nachmittag auf der A3 bei Bad Honnef außer Kontrolle geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. Jetzt kommt es in beide Richtungen zu massiven Verkehrsproblemen.

Der verunglückte LKW kam von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke. © Marius Fuhrmann

Laut Autobahnpolizei war der Sattelzug aus Rheinland-Pfalz gegen 17.20 Uhr in Richtung Köln unterwegs, als er kurz hinter der Ausfahrt Bad Honnef/Linz plötzlich nach links zog und in die Betonleitplanke donnerte.

Durch den Aufprall fing das Fahrzeug sogar Feuer, doch Zeugen reagierten schnell und konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Richtig heikel wurde es danach: Der Dieseltank des Lasters riss auf, der Kraftstoff lief über die Fahrbahn und verteilte sich sogar bergab.

In der Folge wurde die Autobahn erst in beide Richtungen komplett gesperrt. Der 60-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.