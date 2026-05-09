Käsekuchen-Desaster auf der A3: Bergungsprofi André "hat schon probiert"

Solingen - Kein Kuchen ist eben auch keine Lösung: Nach dem Lkw-Unfall auf der A3 bei Solingen sorgt ein TikTok-Video von einem Mitarbeiter des Bergungsunternehmens für viele Lacher im Netz. Denn statt Schrottteilen lagen plötzlich süße Köstlichkeiten auf der Fahrbahn verteilt.

Teile der Kuchenladung hatten sich bei dem Lkw-Unfall auf der Fahrbahn verteilt. © Tim Oelbermann

Der Unfall hatte am Freitagmorgen auf der A3 Richtung Köln für ein riesiges Verkehrschaos gesorgt. Zwischen dem Kreuz Hilden und Raststätte Solingen-Ohligs war ein Lkw mit gefrorenen Backwaren umgekippt und blockierte direkt alle drei Fahrspuren.

Neben dem Lastwagen landete dabei auch die süße Ladung auf der Autobahn. Käsekuchen, Bienenstich und sogar ausgelaufene Erdbeersoße verteilten sich über die Straße und machten die Unfallstelle fast schon zur größten Dessert-Theke NRWs.

Während Autofahrer stundenlang im Stau festhingen, nahm das Bergungsunternehmen die Aktion mit Humor. Der WDR veröffentlichte später ein TikTok zum Einsatz.

"Ein bisschen Käsekuchen habe ich schon probiert", grinst darin Pannenhelfer André Feldmann. Er freut sich sehr, dass ausnahmsweise "was Gutes drin" sei.