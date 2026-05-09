Käsekuchen-Desaster auf der A3: Bergungsprofi André "hat schon probiert"

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Nach dem Lkw-Unfall auf der A3 bei Solingen sorgt ein TikTok von einem Mitarbeiter des Bergungsunternehmens für viele Lacher im Netz.

Von Alina Eultgem

Solingen - Kein Kuchen ist eben auch keine Lösung: Nach dem Lkw-Unfall auf der A3 bei Solingen sorgt ein TikTok-Video von einem Mitarbeiter des Bergungsunternehmens für viele Lacher im Netz. Denn statt Schrottteilen lagen plötzlich süße Köstlichkeiten auf der Fahrbahn verteilt.

Teile der Kuchenladung hatten sich bei dem Lkw-Unfall auf der Fahrbahn verteilt.
Teile der Kuchenladung hatten sich bei dem Lkw-Unfall auf der Fahrbahn verteilt.  © Tim Oelbermann

Der Unfall hatte am Freitagmorgen auf der A3 Richtung Köln für ein riesiges Verkehrschaos gesorgt. Zwischen dem Kreuz Hilden und Raststätte Solingen-Ohligs war ein Lkw mit gefrorenen Backwaren umgekippt und blockierte direkt alle drei Fahrspuren.

Neben dem Lastwagen landete dabei auch die süße Ladung auf der Autobahn. Käsekuchen, Bienenstich und sogar ausgelaufene Erdbeersoße verteilten sich über die Straße und machten die Unfallstelle fast schon zur größten Dessert-Theke NRWs.

Während Autofahrer stundenlang im Stau festhingen, nahm das Bergungsunternehmen die Aktion mit Humor. Der WDR veröffentlichte später ein TikTok zum Einsatz.

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"Ein bisschen Käsekuchen habe ich schon probiert", grinst darin Pannenhelfer André Feldmann. Er freut sich sehr, dass ausnahmsweise "was Gutes drin" sei.

Der Lkw transportierte gefrorene Backwaren, darunter auch Käsekuchen. (Symbolbild)
Der Lkw transportierte gefrorene Backwaren, darunter auch Käsekuchen. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

"Voll niedlich": Bergungshelfer wird im Netz zum Hit

Bergungshelfer André Feldmann wird für seine sichtbar guten Laune am Unfallort im Netz gefeiert.
Bergungshelfer André Feldmann wird für seine sichtbar guten Laune am Unfallort im Netz gefeiert.  © TikTok Screenshot/ WDR

In den Kommentaren unter dem Beitrag erfreuen sich viele an der guten Laune des Bergungsprofis. "Voll niedlich wie er sich freut" heißt es, oder "Seine Positivität ist richtig goldig".

Ganz so entspannt war die Lage vor Ort aber natürlich nicht. Laut Polizei lief auch Diesel aus dem Lkw aus, weshalb Spezialfirmen sogar belastetes Erdreich neben der Fahrbahn abtragen mussten.

Mit Seilwinden wurde der umgekippte Lastwagen schließlich wieder aufgerichtet und später abgeschleppt.

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Immerhin: Zwei der drei Fahrspuren konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Die letzte Spur blieb wegen Reparaturarbeiten an der Beton-Leitplanke zunächst noch gesperrt.

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch ein Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, TikTok Screenshot/ WDR, Tim Oelbermann

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