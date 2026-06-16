Lastwagen brennt lichterloh: Vollsperrung der A3 bei Idstein

Idstein - Die A3 wurde stundenlang voll gesperrt: Bei Idstein im Taunus geriet am Dienstag ein Lastwagen in Brand.

Feuerwehreinsatz auf der A3 bei Idstein: Ein Lastwagen stand am Dienstagmorgen in Flammen. (Symbolfoto) © 123RF/prathaan

Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr in Höhe des Idsteiner Stadtteils Wörsdorf in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.

Demnach bemerkte der Lkw-Fahrer den Brand noch rechtzeitig, er konnte den Wagen unverletzt verlassen. Danach stand der Laster in Flammen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und löschten den Brand. Hierfür sowie für die Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Köln bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt.

Auch nach Aufhebung der Vollsperrung blieb der rechte Fahrstreifen zunächst gesperrt.