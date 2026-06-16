Lastwagen brennt lichterloh: Vollsperrung der A3 bei Idstein
Idstein - Die A3 wurde stundenlang voll gesperrt: Bei Idstein im Taunus geriet am Dienstag ein Lastwagen in Brand.
Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr in Höhe des Idsteiner Stadtteils Wörsdorf in Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei in Westhessen mitteilte.
Demnach bemerkte der Lkw-Fahrer den Brand noch rechtzeitig, er konnte den Wagen unverletzt verlassen. Danach stand der Laster in Flammen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und löschten den Brand. Hierfür sowie für die Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Köln bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt.
Auch nach Aufhebung der Vollsperrung blieb der rechte Fahrstreifen zunächst gesperrt.
Die Polizei ist sich zwar bereits sicher, dass der Lastwagen-Brand "aufgrund eines technischen Defekts" ausbrach. Die Ermittlungen dauern aber noch an.
Titelfoto: 123RF/prathaan