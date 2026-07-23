Menschen überleben Unfall mit Sattelzug auf A3 "wie durch ein Wunder"

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Ein Pkw kracht nahezu ungebremst in einen Sattelzug – doch alle steigen unversehrt aus. Die Einsatzkräfte sind erleichtert über den glimpflichen Ausgang.

Von Christiane Warnecke

Limburg - Was auf der A3 bei Limburg nach einer Katastrophe aussah, endete mit einem kollektiven Aufatmen: Alle Beteiligten eines schweren Auffahrunfalls blieben unverletzt.

Auf der A3 bei Limburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall.
Auf der A3 bei Limburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall.  © Polizeipräsidium Westhessen

Am frühen Donnerstagnachmittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez nahezu ungebremst auf einen langsameren Sattelzug auf, so eine Polizeimitteilung.

Dabei verkeilte sich sein Fahrzeug bis über die A-Säule unter dem Auflieger.

Die Airbags lösten aus, die Windschutzscheibe wurde aufgerollt - das Fahrzeug war stark deformiert.

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Doch das Erstaunliche: Trotz der heftigen Kollision stiegen alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb vollständig unversehrt. 

Der 51-jährige Autofahrer und sein 69-jähriger Beifahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - die erste Untersuchung bestätigte jedoch: Auch sie bleiben ohne Verletzungen. "Wie durch ein Wunder", hieß es von den Einsatzkräften.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Polizeipräsidium Westhessen

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