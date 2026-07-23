Menschen überleben Unfall mit Sattelzug auf A3 "wie durch ein Wunder"

Limburg - Was auf der A3 bei Limburg nach einer Katastrophe aussah, endete mit einem kollektiven Aufatmen: Alle Beteiligten eines schweren Auffahrunfalls blieben unverletzt.

Auf der A3 bei Limburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall. © Polizeipräsidium Westhessen

Am frühen Donnerstagnachmittag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Limburg-Nord und Diez nahezu ungebremst auf einen langsameren Sattelzug auf, so eine Polizeimitteilung.

Dabei verkeilte sich sein Fahrzeug bis über die A-Säule unter dem Auflieger.

Die Airbags lösten aus, die Windschutzscheibe wurde aufgerollt - das Fahrzeug war stark deformiert.

Doch das Erstaunliche: Trotz der heftigen Kollision stiegen alle Beteiligten nahezu unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb vollständig unversehrt.