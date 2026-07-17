Mann auf A3 von Lkw erfasst und durch Luft geschleudert: Schwerverletzter fährt trotzdem zur Arbeit
Köln - Bei einem Unfall auf der A3 bei Köln-Mülheim ist ein Mann (51) schwer verletzt worden, nachdem er von einem Lkw erfasst wurde. Vom Brummifahrer fehlt derweil jede Spur.
Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ereignete sich der Crash am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Mülheim.
Demnach war der 51-Jährige mit seinem Hyundai i10 liegen geblieben und auf den Standstreifen gefahren. Dort soll er ausgestiegen sein, um im Motorraum nach der Ursache der Panne zu suchen.
Als er auf der Fahrerseite wieder in seinen Wagen einsteigen wollte, kam es schließlich zu dem Unfall: Ein Lkw soll ihn touchiert und dadurch mehrere Meter durch die Luft geschleudert haben.
Das Unfallopfer blieb anschließend bewusstlos auf dem Seitenstreifen liegen und kam erst kurze Zeit später wieder zu Bewusstsein. Anschließend sei der Mann zur Arbeit gefahren, wo er seinen Kollegen von dem Crash berichtete.
"Er stand mutmaßlich unter Schock und trug noch seine Warnweste", berichtet die Polizei. Seine Kollegen hätten daraufhin umgehend den Rettungsdienst alarmiert, der den Schwerverletzten in eine Klinik brachte.
Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Lkw-Fahrer. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa