Auto überschlägt sich, Lastwagen geht in Flammen auf: Explosionen und Verkehrschaos auf A3

Seligenstadt - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagabend auf der A3 bei Seligenstadt für einen Großeinsatz gesorgt. Ein Lastwagen geriet in Brand, ein Auto überschlug sich mehrfach und die Autobahn musste über Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der Anhänger des Lastwagens brannte infolge des heftigen Unfalls auf der A3 komplett aus. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt, kurz vor der Anschlussstelle Seligenstadt.

Ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem Seat einer 50-Jährigen.

Anschließend prallte der Lastwagen gegen die Betonmittelleitwand. Der Anhänger fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Seat überschlug sich infolge des Zusammenstoßes offenbar mehrfach und kam schließlich auf dem Dach im Mittelgrünstreifen zum Stillstand.

Sowohl der 58-jährige Lastwagenfahrer als auch die 50 Jahre alte Autofahrerin wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein medizinischer Notfall des Brummifahrers den Unfall ausgelöst haben. Zudem musste ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer medizinisch versorgt werden, nachdem er nach eigenen Angaben Rauchgase eingeatmet hatte.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie an der Betonmittelleitwand wird vorläufig auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.