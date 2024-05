Horror-Crash auf der A3: 55-Jähriger stirbt - zweiter Unfall führt zur erneuten Sperrung

Bad Camberg - Tragisches Unglück! Auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall, bei dem ein 55-jähriger Mann sein Leben verlor. Zudem ist die Autobahn nach einem weiteren Crash derzeit gesperrt.

Aufgrund der Räumungs- und Bergungsarbeiten musste die A3 daraufhin bis 3.30 Uhr komplett gesperrt werden. Erst gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen wurden alle Fahrbahnen wieder freigegeben.

Infolge des massiven Aufpralls verletzte sich der 55-jährige Audi-Fahrer so schwer, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann mit seinem Audi A6 am Montag gegen 22.30 Uhr die linke Fahrspur der A3, als er plötzlich aus bislang noch ungeklärter Ursache unter einen Lastwagen geriet.

Bis dahin hatte sich bereits ein langer Rückstau gebildet, an dessen Ende kurze Zeit später zwei Lastwagen miteinander kollidierten. Demnach übersah eine 32-jährige Brummifahrerin auf der rechten Spur das Stauende und rauschte nahezu ungebremst in ein anderes Lastwagen-Gespann. Die Frau konnte aus ihrem Fahrzeug gerettet werden und musste im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die A3 ist in Fahrtrichtung Norden zwischen Idstein und Bad Camberg deshalb erneut gesperrt worden. Mittlerweile wird der Verkehr zwar an der Unfallstelle vorbeigeleitet, trotzdem kommt es zur Staubildung. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren und spätestens an der Anschlussstelle Idstein die A3 zu verlassen.