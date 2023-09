Kühl-Laster gerät in Grünstreifen und kippt um: A3 Richtung Frankfurt teilweise gesperrt

Limburg an der Lahn - In der Nacht zu Montag ist ein mit Lebensmitteln beladener Kühl-Laster auf der A3 umgekippt. Autofahrer müssen sich auf B eeinträchtigungen zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) einstellen.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen berichtete, war der griechische Lkw-Fahrer (60) aus dem Sauerlandkreis gegen 0.40 Uhr aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

In der Folge geriet der Sattelzug auf den unbefestigten Grünstreifen und kippte schließlich um. "Bei dem Unfall wurde einer der Dieseltanks beschädigt, sodass Kraftstoff in den Grünstreifen floss", schilderte der Sprecher.

Der 60-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Zwecks Bergung wurden der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in Richtung Frankfurt gesperrt. Die Arbeiten dauerten am Montagmorgen noch an, wie der Sprecher erklärte.