Lange Staus auf A3: Transporter mit rund 40 Rindern hängt in Böschung

Ransbach-Baumbach - Ein mit rund 40 Rindern beladener Lastwagen ist Montagnacht auf der A3 bei Ransbach-Baumbach ( Rheinland-Pfalz ) verunglückt. Es kommt zu langen Staus im Berufsverkehr.

Wie es den rund 40 Rindern gesundheitlich geht, muss erst noch von einem Tierarzt festgestellt werden. © Sascha Ditscher/dpa

Der Lastwagen sei mit dem Anhänger gegen 2 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und hänge nun in einer Böschung, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Tiere befinden sich derzeit noch alle in dem Anhänger. Es werde geprüft, ob diese für die Bergung des Lastwagens entladen werden müssen, hieß es weiter.

Ein Tierarzt müsse zudem den Gesundheitszustand der Tiere überprüfen. Je nachdem, wie schwer sie verletzt sind, müssen sie möglicherweise notgeschlachtet werden.

Zunächst wurde die Autobahn Richtung Frankfurt für die Bergung gesperrt, so die Polizei.

Es kam zu Staus im Berufsverkehr. Seit etwa 7.30 Uhr sei die Strecke wieder frei befahrbar, hieß es.