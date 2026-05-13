A3 gesperrt: Unfall mit Lkw und Pferdetransporter

Schlüsselfeld - Bei einem Auffahrunfall auf der A3 mit mehreren Lastwagen sind am Mittwoch nach ersten Polizeiangaben mindestens drei Menschen leicht verletzt worden.

Mehrere Lkw sind auf der A3 ineinander gekracht. © NEWS5 / Lars Haubner

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei waren mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall in der Nähe von Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) beteiligt, auch ein Pferdetransporter sei unter den Unfallfahrzeugen.

Ersten Informationen zufolge krachten die tonnenschweren Fahrzeuge an einem Stauende ineinander.

Da sich in dem Transporter ein Pferd befand, rückte auch das Veterinäramt zur Unfallstelle aus. Dem Tier soll es den Umständen entsprechend gut gehen.

Schwere Verletzungen wurden demnach zunächst nicht gemeldet. Die Bergung der teils stark beschädigten Lastwagen dürfte aber länger dauern.

Laut Polizeisprecher wird die Autobahn 3 in Richtung Regensburg dafür bis 13 Uhr gesperrt.