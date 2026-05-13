A3 gesperrt: Unfall mit Lkw und Pferdetransporter

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Gleich mehrere Lastwagen fahren auf der A3 bei Schlüsselfeld in Mittelfranken ineinander. Die Polizei geht von mindestens drei Verletzten aus.

Von Frederick Mersi, Friederike Hauer

Schlüsselfeld - Bei einem Auffahrunfall auf der A3 mit mehreren Lastwagen sind am Mittwoch nach ersten Polizeiangaben mindestens drei Menschen leicht verletzt worden.

Mehrere Lkw sind auf der A3 ineinander gekracht.
Mehrere Lkw sind auf der A3 ineinander gekracht.  © NEWS5 / Lars Haubner

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei waren mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall in der Nähe von Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) beteiligt, auch ein Pferdetransporter sei unter den Unfallfahrzeugen.

Ersten Informationen zufolge krachten die tonnenschweren Fahrzeuge an einem Stauende ineinander.

Da sich in dem Transporter ein Pferd befand, rückte auch das Veterinäramt zur Unfallstelle aus. Dem Tier soll es den Umständen entsprechend gut gehen.

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Schwere Verletzungen wurden demnach zunächst nicht gemeldet. Die Bergung der teils stark beschädigten Lastwagen dürfte aber länger dauern.

Laut Polizeisprecher wird die Autobahn 3 in Richtung Regensburg dafür bis 13 Uhr gesperrt.

Ein Pferd musste aus dem betroffenen Transporter umgeladen werden.
Ein Pferd musste aus dem betroffenen Transporter umgeladen werden.  © NEWS5 / Lars Haubner

Autofahrern wird die Umleitung U11 empfohlen. Der Verkehr wird aktuell an der Ausfahrt Schlüsselfeld von der A3 geleitet. Auf der Strecke muss laut ADAC mit mindestens einer halben Stunde Zeitverlust gerechnet werden.

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner

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