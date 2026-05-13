A3 gesperrt: Unfall mit Lkw und Pferdetransporter
Von Frederick Mersi, Friederike Hauer
Schlüsselfeld - Bei einem Auffahrunfall auf der A3 mit mehreren Lastwagen sind am Mittwoch nach ersten Polizeiangaben mindestens drei Menschen leicht verletzt worden.
Nach Angaben eines Sprechers der Polizei waren mindestens fünf Lastwagen an dem Unfall in der Nähe von Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) beteiligt, auch ein Pferdetransporter sei unter den Unfallfahrzeugen.
Ersten Informationen zufolge krachten die tonnenschweren Fahrzeuge an einem Stauende ineinander.
Da sich in dem Transporter ein Pferd befand, rückte auch das Veterinäramt zur Unfallstelle aus. Dem Tier soll es den Umständen entsprechend gut gehen.
Schwere Verletzungen wurden demnach zunächst nicht gemeldet. Die Bergung der teils stark beschädigten Lastwagen dürfte aber länger dauern.
Laut Polizeisprecher wird die Autobahn 3 in Richtung Regensburg dafür bis 13 Uhr gesperrt.
Autofahrern wird die Umleitung U11 empfohlen. Der Verkehr wird aktuell an der Ausfahrt Schlüsselfeld von der A3 geleitet. Auf der Strecke muss laut ADAC mit mindestens einer halben Stunde Zeitverlust gerechnet werden.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner