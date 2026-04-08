Laster fängt auf A3 während Fahrt Feuer und brennt aus

Landkreis Aschaffenburg - Ein Lastwagen hat am Mittwochmorgen während der Fahrt auf der A3 in Unterfranken Feuer gefangen.

Der Fahrer hatte den Lkw rechtzeitig verlassen können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand dann schnell im Griff. © Ralf Hettler

Der Fahrer bemerkte gegen 8.30 Uhr den Brand und steuerte sein Fahrzeug in die Autobahnausfahrt bei Weibersbrunn, sagte ein Sprecher der Polizei.

Laut dem Fahrer habe sein Hintermann ihn auf die Flammen mit Hupe und Lichthupe aufmerksam gemacht. Er verließ den Laster und blieb unverletzt.