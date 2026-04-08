Laster fängt auf A3 während Fahrt Feuer und brennt aus
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Von Klaas Seißer
Landkreis Aschaffenburg - Ein Lastwagen hat am Mittwochmorgen während der Fahrt auf der A3 in Unterfranken Feuer gefangen.
Der Fahrer bemerkte gegen 8.30 Uhr den Brand und steuerte sein Fahrzeug in die Autobahnausfahrt bei Weibersbrunn, sagte ein Sprecher der Polizei.
Laut dem Fahrer habe sein Hintermann ihn auf die Flammen mit Hupe und Lichthupe aufmerksam gemacht. Er verließ den Laster und blieb unverletzt.
Laut dem Sprecher musste die Autobahn in Richtung Würzburg nicht gesperrt werden. Die Löscharbeiten seien bereits abgeschlossen.
Lediglich die Ausfahrt werde für die Reinigung der Straße noch für einige Stunden gesperrt bleiben.
Titelfoto: Ralf Hettler