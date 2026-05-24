Unfall auf der A3: Unachtsamkeit sorgt für Kettenreaktion

Nittendorf – Bei einem Unfall auf der A3 im Landkreis Regensburg sind vier Menschen leicht verletzt worden.

Die A3 musste während der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Die Fahrbahn in Richtung Passau wurde für die Rettungsmaßnahmen eine Stunde voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach erkannte eine Autofahrerin am Samstagnachmittag bei Nittendorf einen Unfall vor ihr nicht rechtzeitig und fuhr auf ein abbremsendes Auto auf. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke.

Die Fahrerin sowie die drei Insassen des Autos vor ihr wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, zudem lief Benzin aus. Der Schaden wird auf insgesamt rund 35.000 Euro geschätzt.