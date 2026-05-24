Unfall auf der A3: Unachtsamkeit sorgt für Kettenreaktion
Von Jana Renkert
Nittendorf – Bei einem Unfall auf der A3 im Landkreis Regensburg sind vier Menschen leicht verletzt worden.
Die Fahrbahn in Richtung Passau wurde für die Rettungsmaßnahmen eine Stunde voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach erkannte eine Autofahrerin am Samstagnachmittag bei Nittendorf einen Unfall vor ihr nicht rechtzeitig und fuhr auf ein abbremsendes Auto auf. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke.
Die Fahrerin sowie die drei Insassen des Autos vor ihr wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, zudem lief Benzin aus. Der Schaden wird auf insgesamt rund 35.000 Euro geschätzt.
Auslöser für den Unfall war ein erster Auffahrunfall beim Spurenwechsel gewesen: Ein Kleintransporter mit Anhänger soll beim Wechsel auf die linke Spur einen nachfolgenden Wagen nicht bemerkt haben.
Der Fahrer des Autos bremste noch, verhinderte damit aber nicht den Zusammenstoß. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa