VW brennt lichterloh: Vollsperrung der A3 bei Frankfurt

Frankfurt am Main - Ein VW brannte völlig aus: Die A3 bei Frankfurt wurde deshalb am Samstag vorübergehend voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Autobrand niemand.

Ein VW stand bereits im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf: Die A3 bei Frankfurt wurde voll gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Ein Mann war gegen 16.45 Uhr mit einem VW vom Autobahnkreuz Offenbach kommend in Richtung der Anschlussstelle Frankfurt-Süd unterwegs, wie die Polizei am Pfingstsonntag mitteilte.

Während der Fahrt bemerkten der Mann und seine drei Mitfahrer Brandgeruch im Auto. Der Fahrer lenkte den VW sofort auf den Standstreifen und alle Autoinsassen stiegen aus.

Zu diesem Zeitpunkt "schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum", wie ein Sprecher erklärte.

Alle Versuche der vier Personen, dass Feuer zu löschen, waren vergeblich. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der VW lichterloh.