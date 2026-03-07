Vollsperrung der A3 wegen Bauarbeiten: Das müssen Autofahrer wissen

Wegen Bauarbeiten wird die A3 von Samstagabend an am Offenbacher Kreuz voll gesperrt! Auf TAG24.de finden Autofahrer alle wichtigen Informationen.

Von Philipp Rahn

Offenbach am Main - Die A3 wird ab dem Samstagabend am Offenbacher Kreuz in Südosthessen wegen Bauarbeiten voll gesperrt!

Wegen des Abrisses einer Autobahnbrücke wird die A3 in Südosthessen von Samstagabend an voll gesperrt. (Symbolbild)
Wegen des Abrisses einer Autobahnbrücke wird die A3 in Südosthessen von Samstagabend an voll gesperrt. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Grund für die Sperrung ist der Abriss des zweiten Teils der Autobahnbrücke der A661 über die A3, wie die "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH" mitteilte.

Auf der A661 soll der Verkehr während der Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen weitergeführt werden.

Die Sperrung soll von Samstagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr dauern. Der Verkehr werde in dieser Zeit weiträumig umgeleitet, hieß es. Über die vorhandene LED-Beschilderung sollen die Umleitungen entlang der Strecke durchgängig ausgewiesen werden.

Der Umbau des Offenbacher Kreuzes ist den Angaben nach erforderlich, um es an die prognostizierten Verkehrsmengen anzupassen.

Die Maßnahme wird in zwei Schritten umgesetzt: Seit dem Sommer wird das zentrale Kreuzungsbauwerk erneuert. Der Gesamtumbau ist noch in Planung.

