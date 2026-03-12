Auto kracht nach Kollision in Lkw: Unfall mit zwei Verletzten auf der A3

Kelsterbach - Bei einem Unfall auf der A3 bei Kelsterbach am Donnerstagnachmittag wurden zwei Personen verletzt. Die Autobahn war für zwei Stunden teilweise gesperrt.

Der 44-Jährige hatte beim Spurwechsel ein anderes Auto übersehen und es kam zum Zusammenstoß. © 5VISION.NEWS

Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Crash beteiligt, der sich gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Raunheim und Kelsterbach ereignete.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte ein 44 Jahre alter Autofahrer beim Spurwechsel den nahenden Wagen eines 49-jährigen Fahrers übersehen und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge kollidierte das Fahrzeug des 44-Jährigen auch noch mit einem Sattelzug.

Bei dem Unfall erlitten die zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer war unverletzt geblieben.