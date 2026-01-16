Lkw prallt gegen Leitplanke und verliert Baumaschine: A3 zeitweise gesperrt
Köln - Autofahrer auf der A3 benötigten am Freitagvormittag Geduld: Nach einem Unfall mit einem Lkw musste die Autobahn Richtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr an der Unfallstelle vorbei.
Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Nachmittag schilderte, war ein 35-jähriger Lkw-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen gegen 9 Uhr Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte.
Durch den Zusammenstoß geriet der Laster anschließend ins Schleudern, krachte dabei mit dem Sprinter eines 28-Jährigen zusammen und kam schließlich rechts neben der Fahrbahn in einer Böschung zum Stehen.
Während des Unfalls löste sich zudem eine geladene Baumaschine vom Lkw-Anhänger und blieb auf der Fahrbahn liegen.
Die Autobahn musste nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt werden, während der aus dem Kreis Heinsberg stammende 35-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Lkw-Crash auf A3: Verkehr wird an Unfallstelle vorbeigeführt
Inzwischen wird der Verkehr Richtung Frankfurt einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Teil-Sperrung dauert voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden an.
Die Auffahrt Leverkusen-Zentrum in Richtung Frankfurt bleibe hingegen gesperrt, teilte der Polizeisprecher mit. Die Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme liefen.
Der Verkehr staute sich zeitweise auf mehrere Kilometer. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Erstmeldung vom 16. Januar, 10.32 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.31 Uhr.
Titelfoto: David Young/dpa