Lkw prallt gegen Leitplanke und verliert Baumaschine: A3 zeitweise gesperrt

Köln - Autofahrer auf der A3 benötigten am Freitagvormittag Geduld: Nach einem Unfall mit einem Lkw musste die Autobahn Richtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt werden. Inzwischen rollt der Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizei hat die A3 Richtung Köln zwischen Leverkusen und Köln am Freitag vorübergehend gesperrt. (Symbolbild) © David Young/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Nachmittag schilderte, war ein 35-jähriger Lkw-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen gegen 9 Uhr Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte.



Durch den Zusammenstoß geriet der Laster anschließend ins Schleudern, krachte dabei mit dem Sprinter eines 28-Jährigen zusammen und kam schließlich rechts neben der Fahrbahn in einer Böschung zum Stehen.

Während des Unfalls löste sich zudem eine geladene Baumaschine vom Lkw-Anhänger und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Die Autobahn musste nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt werden, während der aus dem Kreis Heinsberg stammende 35-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.