28.06.2024 16:25 Vollsperrung wegen extremer Hitze: Lkw steht auf A3 in Flammen

Am heutigen Freitagnachmittag stand auf der A3 in Richtung Frankfurt plötzlich ein Lkw in Brand. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Von Kim Marie Moser

Bad Camberg - Am heutigen Freitagnachmittag stand auf der A3 in Richtung Frankfurt plötzlich ein Lkw in Brand. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Aufgrund der extremen Hitzeentwicklung musste die A3 gesperrt werden. Verkehrschaos ist um diese Zeit abzusehen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage mitteilte, wurde das Feuer zwischen Bad Camberg und Idstein gegen 15.30 Uhr gemeldet. Als die Kameraden der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, stand das Fahrerhaus komplett in Flammen. Derzeit versuchen die Rettungskräfte, das Übergreifen dieser auf die Ladung zu verhindern. Aufgrund der extremen Hitzeentwicklung gibt es momentan keine Möglichkeit, an der Brandstelle vorbeizufahren. Die A3 musste in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Autofahrern wird vom ADAC geraten, die Umleitung U57 zu nutzen.

