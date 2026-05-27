Mäharbeiten auf A3 enden in Unfall: 30-Jähriger schwer verletzt
Von Ute Wessels
Wörth an der Donau - Am Mittwochmorgen wurde ein 30-jähriger Lkw-Fahrer auf der A3 in der Oberpfalz schwer verletzt. Der Mann krachte mit seinem Lastwagen gegen ein Sicherungsfahrzeug.
Wie die Polizei mitteilte, fanden am Morgen am rechten Fahrbahnrand in der Nähe von Wörth an der Donau Mäharbeiten statt.
Deswegen stand das Sicherungsfahrzeug samt Anhänger auf dem Standstreifen. Aus ungeklärter Ursache sei der 30-jährige Fahrer des Lastwagens nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf das Sicherungsgespann aufgefahren, hieß es. Dieses prallte auf ein weiteres Fahrzeug.
Der Lastwagenfahrer sei in eine Klinik geflogen worden, weitere Verletzte habe es nicht gegeben.
An den Fahrzeugen sei ein Gesamtschaden von rund 290.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war im Unfallbereich für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa (Symbolfoto)