Nach Unfall auf der A3: Stau am Wiesbadener Kreuz

Wegen Bergungsarbeiten nach einem Unfall ist die Fahrbahn zwischen Wiesbadener Kreuz und der Ausfahrt Niedernhausen auf einen Fahrstreifen verengt.

Von Marc Thomé

Wiesbaden - Autofahrer, die auf der A3 in westlicher Richtung unterwegs sind, sollten etwas Geduld mitbringen.

Wegen der Bergungsarbeiten ist im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. (Archivbild)
Wegen der Bergungsarbeiten ist im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. (Archivbild)

Dort hat sich am Samstagvormittag zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Ausfahrt Wiesbaden/Niedernhausen ein Unfall ereignet.

Zurzeit sind die Einsatzkräfte dort mit den Bergungsarbeiten beschäftigt.

Hierfür mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen von der Polizei gesperrt werden.

Unfall A3: Schwerer Unfall auf der A3: Strecke in Richtung Köln wieder freigegeben
Die Fahrbahn ist damit auf einen Fahrstreifen verengt, über den der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird.

Dadurch hat sich zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen ein zurzeit sieben Kilometer langer Stau gebildet. Laut ADAC beträgt der Zeitverlust etwa eine Stunde.

Titelfoto: Frank Rumpenhost/dpa

