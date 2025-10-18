Nach Unfall auf der A3: Stau am Wiesbadener Kreuz

Wiesbaden - Autofahrer, die auf der A3 in westlicher Richtung unterwegs sind, sollten etwas Geduld mitbringen.

Wegen der Bergungsarbeiten ist im Bereich der Unfallstelle die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. (Archivbild) © Frank Rumpenhost/dpa

Dort hat sich am Samstagvormittag zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Ausfahrt Wiesbaden/Niedernhausen ein Unfall ereignet.

Zurzeit sind die Einsatzkräfte dort mit den Bergungsarbeiten beschäftigt.

Hierfür mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen von der Polizei gesperrt werden.

Die Fahrbahn ist damit auf einen Fahrstreifen verengt, über den der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird.