Plötzliches Feuer auf der A3: Obst-Laster brennt komplett aus

Neumarkt in der Oberpfalz - Ein mit Obst beladener Lastwagen ist am Sonntag auf der A3 im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Flammen aufgegangen. Anschließend brannte das Fahrzeug völlig aus.

Das Fahrzeug ging auf der A3 in Flammen auf. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Fahrer prallte am frühen Morgen im Baustellenbereich zwischen Neumarkt-Ost und Velburg nach Angaben eines Polizeisprechers aus Unachtsamkeit gegen eine Betonleitwand.

Dabei riss der Dieseltank auf und das Gespann geriet in Brand. Zudem wurden über mehr als 200 Meter Leitplanken beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wie der Sprecher weiter sagte.

Die A3 ist seitdem in Richtung Passau in dem Bereich gesperrt. "Das wird noch einige Stunden dauern", sagte der Sprecher.