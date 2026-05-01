01.05.2026 15:29 Porsche fängt auf A3 Feuer und brennt lichterloh: Insassen retten sich knapp vor den Flammen

54 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Ein mit vier Personen besetzter Porsche hat am Freitag während der Fahrt auf der A3 Feuer gefangen und stand bereits kurz darauf lichterloh in Flammen.

Von Jana Renkert Bischbrunn - Ein mit vier Personen besetzter Porsche hat am Freitag auf der A3 bei Bischbrunn im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart während der Fahrt Feuer gefangen und damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach bemerkte die Fahrerin des Autos gegen 11 Uhr während der Fahrt Rauch, der aus ihrem Wagen aufstieg. Sie steuerte das Fahrzeug rechtzeitig auf den Standstreifen. Alle vier Insassen konnten den Wagen unverletzt verlassen, kurz darauf brannte das Auto lichterloh, sagte ein Polizeisprecher. Auch die angrenzende Böschung fing Feuer. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf ein nahegelegenes Waldgebiet übergriffen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A3 in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt werden, zeitweise auch Teile der Gegenfahrbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa