Tödlicher Lkw-Unfall bei Aschaffenburg: A3 in Richtung Frankfurt weiter teilweise gesperrt

Aschaffenburg - Bei einem Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg ist am frühen Dienstagabend ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen.

Nach dem tödlichen Unfall auf der A3 werden die aufwendigen Bergungsarbeiten noch bis zum frühen Mittwochabend andauern.(Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttelhölscher

Nach Angaben der Polizei ziehen sich die aufwendigen Bergungsarbeiten hin. Wie der ADAC meldet, sollen diese erst gegen 18 Uhr am Mittwoch beendet sein.

Demnach sind zurzeit zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Aschaffenburg-West in Fahrtrichtung Frankfurt der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Zwei Spuren wurden wieder freigegeben.

Auf von der Polizei noch nicht freigegebenen Bildern von der Unfallstelle ist ein umgekippter und weitgehend zerstörter Sattelzug zu sehen, unter dem ein stark beschädigter Cupra mit eingedrücktem Dach liegt.