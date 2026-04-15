Tödlicher Lkw-Unfall bei Aschaffenburg: A3 in Richtung Frankfurt weiter teilweise gesperrt
Von Michael Brandt und Marc Thomé
Aschaffenburg - Bei einem Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg ist am frühen Dienstagabend ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei ziehen sich die aufwendigen Bergungsarbeiten hin. Wie der ADAC meldet, sollen diese erst gegen 18 Uhr am Mittwoch beendet sein.
Demnach sind zurzeit zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Aschaffenburg-West in Fahrtrichtung Frankfurt der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Zwei Spuren wurden wieder freigegeben.
Auf von der Polizei noch nicht freigegebenen Bildern von der Unfallstelle ist ein umgekippter und weitgehend zerstörter Sattelzug zu sehen, unter dem ein stark beschädigter Cupra mit eingedrücktem Dach liegt.
Laut Polizei ist ein Sachverständiger im Einsatz, um den Unfallhergang zu ermitteln. Zwischenzeitlich hatte sich auf der A3 ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.
Titelfoto: 123rf/Jörg Hüttelhölscher