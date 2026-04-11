Unfall auf A3: Zwei Verletzte, Vollsperrung und kilometerlanger Stau

Limburg an der Lahn/Elz - Zwei Männer wurden verletzt und in Kliniken gebracht, die A3 wurde voll gesperrt: Ein Unfall bei Limburg an der Lahn hatte am späten Freitagnachmittag einen kilometerlangen Stau zur Folge.

Zwei Autofahrer wurden bei einem Unfall auf der A3 verletzt, die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Patrick Pleul/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 17.42 Uhr in Höhe der Gemeinde Elz unweit von Limburg, wie die Polizei in Westhessen in der Nacht zu Samstag mitteilte.

Demnach war ein 49 Jahre alter Mann mit einem VW Passat auf der Autobahn in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Dabei überholte er auf dem rechten Fahrstreifen fahrend einen Sattelzug, der auf dem zu diesem Zeitpunkt wegen starken Verkehrsaufkommens freigegebenen Standstreifen fuhr.

Nach dem Überholvorgang wollte der VW-Fahrer mit seinem Wagen "ebenfalls auf den freigegebenen Standstreifen wechseln, hatte aber wohl den neben ihm fahrenden Lkw vergessen", erklärte ein Sprecher.

Das Heck des Passats kollidierte mit der Zugmaschine des Lastwagens. Dadurch geriet der VW ins Schleudern, kam nach links ab und krachte über alle Fahrstreifen hinweg in die linke Schutzplanke.

Der 27 Jahre alte Fahrer eines Audi Avant konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und donnerte mit seinem Wagen in das Wrack des VWs.