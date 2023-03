Sattelzug kracht in Stau-Ende: 54-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A3 nahe Koblenz

Koblenz - Die Wucht des Aufpralls war enorm: Ein 54 Jahre alter Sattelzug-Fahrer wurde bei einem Unfall auf der A3 in seinem Lastwagen eingeklemmt und tödlich verletzt - der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Aufprall muss mit sehr großer Wucht erfolgt sein: Der 54-Jährige wurde in dem Wrack seines Lastwagens eingeklemmt und tödlich verletzt, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht davon aus, dass der 54-jährige Sattelzug-Fahrer dies zu spät erkannte - er krachte mit seinem Lkw in das Heck eines zweiten Sattelzugs, der am Ende des Staus auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Demnach war ein 54-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs.

Der tragische Crash ereignete sich am gestrigen späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr bei der Gemeinde Ebernhahn nordöstlich von Koblenz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Der 53 Jahre alte Fahrer des gerammten Lastwagens erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.

"Durch den Unfall entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von circa sieben Kilometern", fügte der Sprecher noch hinzu. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.

Bis in die Nacht zum heutigen Freitag hinein wurde die A3 bei Ebernhahn nordöstlich von Koblenz in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.